24 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

Представители грузинской власти отмечают, что в случае возвращения экс-президента Михаила Саакашвили в Тбилиси его арестуют. Как заявила глава министерства юстиции Теа Цулукиани, «процедура задержания произойдет непосредственно на государственной границе Грузии». Но может быть, это то, что ему и надо. Ведь в случае ареста Саакашвили его сторонники выйдут на улицы, и начнется процесс внутренней дестабилизации в стране.

Станислав Тарасов, , 13:45 — REGNUM Еще недавно внимание к намеченным на 31 октября парламентским выборам в Грузии было приковано только потому, что оппозиционные силы выступали с требованием к правящей партии «Грузинская мечта» изменить избирательное законодательство по части введения пропорциональной избирательной системы. В течение года эта тема стала для Грузии главным стержнем, вокруг которого вертелась почти вся политическая жизнь страны. В процесс были активно вовлечены даже представители Конгресса США, послы многих европейских стран, требовавшие проведения выборов «согласно европейским стандартам и передовой практики». В результате 120 депутатов будут избираться в грузинский парламент по пропорциональным спискам, 30 — по мажоритарным. Также установлен 1-процентный проходной барьер и 40-процентный барьер для формирования той или иной партией парламентского большинства, на что делала особый упор оппозиция.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако последний социологический замер, проведенный Международным республиканским институтом (IRI), американской неправительственной организации, поддерживающей развитие политических партий, гражданского общества, свободных и справедливых выборов, показывает, что правящая «Грузинская мечта» может получить на выборах 36% голосов, оппозиционная партия «Единое национальное движение», лидером которой является экс-президент Михаил Саакашвили — 15%, «Европейская Грузия» — 4%, «За Новую Грузию» — 4%, пророссийский «Альянс Патриотов» — 3%. То есть и после парламентских выборов раскладе политических сил в Грузии вряд изменится принципиальным образом, в силу чего интерес к ходу событий в республике стал заметно ослабевать. Но тут последовал интригующий ход, после которого сообщения из Тбилиси вышли в топ мировых новостей: Саакашвили выступил с многозначительным видеообращением.

В нем он утверждал, что «за семь лет, которые прошли после того, как он покинул Грузию», у него было «достаточно времени, чтобы подумать и переоценить многие проблемы», и теперь он знает «как лучше служить стране» и «как избежать ошибок». В этой связи «Единое национальное движение» стало проводить в Грузии избирательную кампанию под лозунгом «Поручи Мише», заявляя о выдвижении его премьером в случае победы на выборах, а иначе «Грузия погибнет». При этом кампания раскручивается несмотря на то, что Саакашвили лишен гражданства Грузии, власти обвиняют его в совершении преступлений, связанных с превышением служебных полномочий, в том числе и по уголовным статьям. Он заочно приговорен к шести годам тюрьмы. Согласно закону, после приезда в Грузию он должен быть задержан, правда, если его к этому времени не помилует президент Саломе Зурабишвили.

Однако интрига не только в этом. Как считает грузинский политический эксперт Гия Хухашвили, «вдруг получилось так, что в ходе предвыборного процесса стала доминировать концепция, согласно которой в политике этой страны есть только две реальные силы — Саакашвили и глава «Грузинской мечты» Бедзина Иванишвили, и только между ними можно или нужно делать выбор». Более того, официальный Тбилиси стал остро реагировать на политическую реинкарнацию Саакашвили, явно повышая интерес к его личности. Хухашвили не считает это случайным явлением и утверждает, что «властям будет сложно запугать народ Саакашвили». Почему?

Иванишвили в Грузии в зависимости от причин и обстоятельств называют то пророссийским, то прозападным политиком. С одной стороны, он выступает за развитие отношений с Россией, прежде всего в торгово-экономической сфере, с другой, активно ведет страну в евроатлантическом направлении. Такая позиция, по мнению Иванишвили, «является серьезным препятствием для Саакашвили и его соратников в борьбе за возвращение во власть». Но Саакашвили заговорил о своих ошибках, главной из которых является кавказская война в августе 2008 года, после которой Тбилиси утратил контроль над Абхазией и Южной Осетией. Исправить такую ошибку (что очень сомнительно с точки зрения реальной политики) Саакашвили сможет, если только вступит в альянс с Москвой.

Саакашвили на Украине все больше и больше стал говорить о необходимости мира с Россией и этим начал противопоставлять себя Иванишвили. К такому решению его стало подталкивать геополитическое чутье, когда он увидел заметные перемены в ситуации в Закавказье и на Ближнем Востоке. Поэтому не исключено, что Саакашвили в спекулятивных целях будет разыгрывать «российскую карту», ничем особенно не рискуя на данном этапе, а также в случае своего поражения. В его задачу сейчас входит обозначение себя в качестве зарубежного грузинского оппозиционного центра силы, смыкающегося с фракцией «Единого национального движения» в будущем парламенте. Сейчас у него главная задача такая: заставить грузин на предстоящих выборах делать выбор между собой и Иванишвили и не дать возможность сориентироваться другим оппозиционным силам, выводя себя на передовую борьбы на предстоящих выборах.

Надо признаться: кое-что у него получается. Многие грузинские оппозиционеры заявляют, что, подключившись к предвыборной кампании, Саакашвили играет на руку правящей партии «Грузинская мечта», которая мобилизует электорат в свою пользу за счет антагонизма в отношение Саакашвили. Но что дальше? Представители грузинской власти заявляют, что в случае возврата экс-президента в Грузию его арестуют. Как заявила глава министерства юстиции Теа Цулукиани, «процедура задержания произойдет непосредственно на государственной границе Грузии». Но может быть, это то, что ему и надо. Ведь в случае ареста Саакашвили его сторонники выйдут на улицы, и начнется процесс внутренней дестабилизации в стране. Тогда понятно, почему так нервничают власти. Так что предстоящие парламентские выборы в Грузии будут непростыми. Назревают какие-то события, которые пока воспринимаются на уровне политических ощущений.