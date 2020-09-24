Братислава, , 13:45 — REGNUM Россия и другие страны Европы видят, что Украина не поддаётся на шантаж в вопросах, связанных с урегулированием конфликта в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Главнокомандующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украина не идёт на шантаж. И это видят сегодня все — и Европа, и, кстати, Россия. Но мы действительно находим сегодня баланс для заседания ТКГ (Трёхсторонней контактной группы — ИА REGNUM) в Минске — и баланс во взвешенной политике, и в диалоге в режиме заседания ТКГ, и в диалоге с Российской Федерацией», — рассказал Зеленский.

По его словам, в результате переговоров в «минском» и «нормандском» форматах, в Донбассе удалось ввести перемирие, которое худо-бедно соблюдается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что не знает даты новой встречи «Нормандской четвёрки». По его словам, такая встреча готовится и может состояться в ближайшее время.

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