Братислава, 24 сентября 2020, 13:45 — REGNUM Россия и другие страны Европы видят, что Украина не поддаётся на шантаж в вопросах, связанных с урегулированием конфликта в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
По его словам, в результате переговоров в «минском» и «нормандском» форматах, в Донбассе удалось ввести перемирие, которое худо-бедно соблюдается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что не знает даты новой встречи «Нормандской четвёрки». По его словам, такая встреча готовится и может состояться в ближайшее время.
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