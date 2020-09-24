Минск, , 13:37 — REGNUM По итогам состоявшихся 23 сентября в различных населённых пунктах Белоруссии 59 протестных акций зафиксировано участие около 5 тысяч человек. Об этом сообщает Телеграм-канал пресс-секретарши МВД Белоруссии.

Александр Лукашенко во время церемонии инаугурации во Дворце Независимости, 23 сентября 2020 года President.gov.by

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"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 364 гражданина (из них в Минске — 252). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 320 человек», — проинформировала официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Чемоданова сообщила также: «В Минске группы граждан выстраивались в цепочки вдоль проезжей части, собирались около станций метрополитена, торгового центра «Галерея». В 19:00 на пересечении пр. Победителей и пр. Машерова их количество составило около трех тысяч».

«Поздно вечером в различных частях города группами от 10 до 50 человек, а также личным транспортом неоднократно блокировалась проезжая часть. С целью пресечения массовых нарушений общественного порядка со стороны агрессивно настроенных лиц правоохранители использовали спецсредства и технику», — сказано в распространённом сообщении.

По данным МВД Белоруссии, на несанкционированную протестную акцию в Витебске собралось «порядка ста человек».

«Протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка: камни и иные предметы, приспособленные для причинения телесных повреждений, летели в сторону правоохранителей. Среди милиционеров есть пострадавшие. Участниками стычек преимущественно являлись молодые люди в возрасте до 30 лет», — поведала Чемоданова.

Напомним, в режиме секретности и полувоенного положения 23 сентября в Минске была организована и проведена церемония инаугурации Александра Лукашенко. После этого в разных городах республики возобновились протестные выступления.

Против мирных демонстрантов были применены водомёты (впервые — с окрашенной жидкостью). Неизвестные в униформе оливкового цвета жестоко избивали прохожих и демонстрантов, группами нападали на автомобилистов и уничтожали автотранспортные средства. Милиция наблюдала за погромами и бесчинствами групп неизвестных (предположительно, сотрудников МВД).