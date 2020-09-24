Белград, , 13:21 — REGNUM 23 сентября в министерстве иностранных дел Испании сообщили, что у Мадрида нет оснований менять позицию по вопросу признания независимости Косово. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Недавно иностранные СМИ сообщили, что Испания отказалась от позиции против независимости Косово и признала бы ее, если бы было достигнуто соглашение между Косово и Сербией.

«Мы сообщаем вам, что в связи с нынешней ситуацией Испания не имеет оснований изменять свое отношение, которое полностью соответствует международному праву», — заявили в министерстве иностранных дел Испании.

Они также отметили, что их отношение к вопросу Косово является справедливым.