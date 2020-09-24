Москва, , 13:17 — REGNUM Правительство РФ разрабатывает проект постановления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за ребенком-инвалидом.

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») сообщил о том, что получил ответ от вице-премьера Татьяны Голиковой на запрос о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за ребенком-инвалидом.

Сложилась парадоксальная ситуация: граждане, будучи признанными малоимущими в установленном законом порядке, по другому постановлению оказались в числе тех, кому выплаты не положены. При этом проблема коснулась наименее защищенных слоев населения — малоимущих семей с детьми-инвалидами, указал парламентарий.

«Вице-премьер сообщила, что в настоящее время разрабатывается проект постановления правительства, который это недоразумение ликвидирует», — сообщил Журавлёв в Facebook.