Остров Хоккайдо, Япония, , 13:07 — REGNUM СМИ Японии считают, что нет никакого «ключа для выхода из тупика относительно заключения мирного договора» с Россией и что перспектива совместного экономического развития четырёх островов «неопределённой». Об этом, в частности, пишет газета префектуры Хоккайдо.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга планирует продолжать политический курс Синдзо Абэ. Администрация президента Владимира Путина также не изменила своей жёсткой позиции относительно Курильских островов. Однако, как передаёт газета, Москва надеется на продолжение экономических связей с Токио и «опасается» ухода японского бизнеса и инвестиций из России.

Как сообщало ИА REGNUM, новый лидер Японии Ёсихидэ Суга готовится к телефонному разговору с президентом Владимиром Путиным в ближайшее время.