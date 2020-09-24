Москва, , 13:05 — REGNUM В адрес главы комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрея Климова поступают угрозы убийства с территории Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября, об этом сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Работа в нашей комиссии небезопасна. Так, в адрес председателя нашей комиссии поступают угрозы убийства со стороны Украины. Имена угрожавших установлены», — сказала Ковитиди.

Климов со своей стороны отметил, что установлены лица, от которых были угрозы, но «они пока прячутся».

Ранее экс-прокурор Крыма депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») сообщала об угрозах со стороны лиц, находящихся на Украине, ее убить.