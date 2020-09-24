Тбилиси, , 13:25 — REGNUM Договоренности о грузино-азербайджанской границе, достигнутые ранее, могут быть пересмотрены. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 24 сентября сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на совместной конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Новые дополнительные картографические материалы были найдены нами и доставлены в Азербайджан. Я не исключаю, что в ходе анализа этих материалов будут пересмотрены договоренности, достигнутые в 2006 — 2007 годах», — сказал Залкалиани.

Он также выразил надежду, что обе стороны подойдут к этому вопросу конструктивно, а совместная комиссия делимитации-демаркации решит его с учетом интересов обеих стран.

Стоит отметить, что около 200 км грузино-азербайджанской границы не согласованы. Представители Комиссии по делимитации-демаркации госграницы начали работу с 1996 года. Основной спор между странами идет вокруг комплекса православных пещерных монастырей VI века Давид-Гареджа.

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