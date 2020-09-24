Магас, , 13:03 — REGNUM Депутаты парламента Ингушетии отказались рассматривать законопроект о ликвидации Конституционного суда республики. В ходе заседания совета Народного собрания под председательством спикера Магамета Яндиева было решено вернуть этот проект его инициатору.

«Обсудив данный вопрос, на основании заключения правового отдела, члены совета приняли решение вернуть данный законопроект субъекту права законодательной инициативы», — говорится в сообщении пресс-службы парламента.

По данным ряда СМИ, этот законопроект был внесен в Народное собрание главой республики Махмудом-Али Калиматовым. В пояснительной записке к проекту причиной упразднения Конституционного суда называется «совершенствование органов государственной власти Ингушетии», пишет «Кавказский узел». Помимо этого, ликвидация этого органа послужит оптимизации бюджета.

Однако у данного законопроекта появились критики, в том числе среди депутатов парламента. Так, Аюб Оздоев напомнил, что о Конституционном суде говорится в 64-й статье Конституции Ингушетии, а поэтому его упразднение заставит изменять текст Конституции. Это в свою очередь чревато негативным мнением в обществе и дестабилизацией обстановки.

Против ликвидации Конституционного суда выступил и совет тейпов Ингушетии, объявив эту инициативу как «покушение на государственность Ингушетии», пишет «Кавказский узел». По мнению совета тейпов, Конституционный суд стал единственным органом Ингушетии, который выступил против несправедливости в отношении ингушского народа во время подписания соглашения о границе между Ингушетией и Чечней в 2018 году.

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