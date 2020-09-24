Вашингтон, , 13:03 — REGNUM Значительное большинство граждан США выступает за внесение поправок к основному закону и упразднения коллегии выборщиков, об этом со ссылкой на результаты социологического опроса 24 сентября сообщает The Hill.

Так, по данным исследования Gallup, переход к прямым выборам поддерживает 61% граждан США. По сравнению с 2016 годом этот показатель вырос на 12%. За подобное изменение системы выбора президента страны выступают прежде всего сторонники Демократической партии (89%), а также те, кто поддерживает независимых кандидатов (68%). Среди тех, кто относит себя к Республиканской партии, лишь 23% респондентов указывают на необходимость изменения выборной системы.

Опрос Gallup проводился среди 1019 взрослых граждан США с 31 августа по 13 сентября. Его погрешность составляет 4 процентных пункта.

Напомним, на выборах 2016 года по количеству отданных за кандидата голосов победила бывшая первая леди Хиллари Клинтон, однако ее соперник Дональд Трамп получил большинство голосов выборщиков. Подобное развитие событий наблюдалось в истории США уже не раз. В частности, при поражении на общенародном голосовании бывший Джордж Буш — младший, победивший, как и Трамп, по голосам выборщиков, стал главой Белого дома в 2000 году.