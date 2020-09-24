Братислава, , 13:05 — REGNUM В случае, если власть в Белоруссии не пойдет на диалог со «своим народом», ее ожидает крах. Об этом 24 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Братиславе по итогам переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

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"Если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, которые направлены против своего народа, они получат очень мощный результат — ответ от народа. Если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет», — сказал украинский лидер.

Также он отметил, что в данном вопросе украинская власть всегда будет выступать в поддержку своих партнеров и что она в нём является единомышленницей со всеми европейскими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проведение церемонии вступления в должность президента Белоруссии Александра Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.