Стокгольм, , 13:09 — REGNUM «Партия зеленых» — далеко не первая, столкнувшаяся с кризисом партия, которая ждет «спасения» с приходом нового лидера. Кто-то должен выступить в роли этого спасителя и убедить избирателей, что у «Зеленых» есть ответы на важнейшие вопросы. Однако и эффект от прихода нового лидера не следует преувеличивать. Об этом в своей статье от 24 сентября сообщила журналист SVT Nyheter Элизабет Марморштейн.

Напомним, что летом 2020 года лидер «Зеленых» Исабелла Лёвин заявила о своей отставке с последующим уходом из политики. Пока она продолжает исполнять обязанности заместителя премьер-министра, однако в скором времени «Зеленым» придется искать подходящую кандидатуру на ее место.

Ситуация усугубляется тем фактом, что они входят в коалиционное правительство. Таким образом, серьезные внутрипартийные разногласия грозят перерасти в правительственный кризис.

«Любой, кто обратит внимание на «зеленых», вскоре заметит, что основным требованием к следующему лидеру является более жесткий стиль по отношению к большой правящей партии. Независимо от того, идет ли речь о расширении нефтеперерабатывающего завода Preem или о проблеме миграции, необходимо положить конец болезненным уступкам Социал-демократам. Если это означает, что уход из правительства, значит, что так тому и быть», — пишет Мармонштейн.