Владимир, , 12:55 — REGNUM Суд признал противоречащими законодательству ряд пунктов в положении о конкурсе на пост мэра Владимира, сообщает портал «Зебра.ТВ»

Директор ООО «Издательский Дом РКФ «Томикс» Сергей Казаков, который был одним из вышедших в «финал» трёх кандидатов на пост мэра, обратился в суд с иском. По его мнению, процедура выбора сити-менеджера не соответствует законодательству, а одного из кандидатов не допустили к финальному этапу без видимых причин.

Владимирский областной суд частично удовлетворил иск и признал четыре пункта положения «размытыми» и носящими субъективный характер.

По мнению Казакова, итоги конкурса должны быть отменены и проведены заново после приведения документа в порядок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 сентября на заседании нового созыва Совета народных депутатов города Владимира мэром снова был назначен Андрей Шохин, который занимает эту должность с 2011 года.

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