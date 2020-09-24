Минск, , 12:53 — REGNUM Большие административные штрафы грозят участникам несанкционированных массовых акций в Белоруссии. Об этом заявил генеральный прокурор республики Андрей Швед 24 сентября в ходе координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией.

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Он подчеркнул, что с этого дня определён чёткий алгоритм взаимодействия, направленный на установление размеров ущерба в результате незаконных массовых мероприятий, а также порядок его взыскания.

«Подход один: пришел на несанкционированную акцию, будешь наказан рублём. И суммы эти весьма существенны», — цитирует Шведа газета «СБ. Беларусь сегодня».

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