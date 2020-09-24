Ашхабад, , 12:37 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с вступлением в должность главы Белоруссии, сообщает 24 сентября государственное информационное агентство Туркмении.

Бердымухамедов пожелал Белоруссии мира, дальнейшего процветания и прогресса. Церемония инаугурации президента Белоруссии состоялась 23 сентября во Дворце независимости в Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не знает, планирует ли президент России Владимир Путин поздравлять Александра Лукашенко с инаугурацией.

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