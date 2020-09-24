Щербиновский район, Краснодарский край, , 12:32 — REGNUM В отставку досрочно отправился с поста главы Щербиновского района Краснодарского края Сергей Цирульник, сообщили 24 сентября в пресс-службе администрации региона.

О досрочном прекращении полномочий на посту главы района Цирульник сообщил на сессии Совета муниципального образования 24 сентября. Депутаты Совета поддержали его решение.

«Более 5 лет Вы возглавляли Щербиновский район, работая, прежде всего, на результат, на улучшение социально-экономического развития муниципалитета», — поблагодарил теперь бывшего главу района за работу от имени губернатора замглавы региона Сергей Пуликовский.

Исполняющим обязанности главы муниципального образования Щербиновский район назначен Алексей Беликов. Конкурс на замещение должности главы муниципалитета уже объявлен, он состоится 11 декабря.

Сергей Цирульник был назначен главой муниципального образования Щербиновский район, 24 сентября 2015 года. До этого он занимал должности заместителя и первого заместителя главы администрации района.