Салехард, , 12:30 — REGNUM Председателем Законодательного собрания ЯНАО седьмого созыва 24 сентября 2020 года избран Сергей Ямкин. Его кандидатуру выдвинула депутатская фракция «Единой России», сообщает пресс-служба ямальского парламента.

Отметим, что Сергей Ямкин был спикером ямальского парламента и в шестом созыве. Первым заместителем председателя Заксобрания Ямала избран Алексей Ситников, заместителями — Виктор Казарин и Наталия Фиголь.

Сергей Ямкин уверил коллег, что в ближайшие пять лет своего председательства будет стоять на страже «принципов преемственности в решениях и сохранении общеполитической стабильности».

Напомним, новый созыв Заксобрания ЯНАО был избран 13 сентября 2020 года. Из 22 мандатов ямальского парламента шестого созыва 18 у представителей «Единой России», два — у ЛДПР, по одному — у КПРФ и «Справедливой России».