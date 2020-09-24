Москва, , 12:32 — REGNUM Свой комментарий по поводу очередного расширения списка санкций США в отношении российских физических и юридических лиц дала 24 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Придумав себе врага в лице России, американский государственный аппарат продолжает тратить колоссальные усилия на преследование наших организаций и граждан, причастных, в его представлении, к «вмешательству» в электоральные процессы в США. Как всегда, абсолютно никаких доказательств не представляется», — говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.

Также официальный представитель российского МИД указала, что российские власти неоднократно заявляли о невмешательстве во внутренние политические процессы в США и отсутствии планов по такому вмешательству.

При этом она указала, что российская сторона предлагала американской провести обсуждение имеющихся проблем в ходе переговоров, однако Вашингтон не проявляет в данном вопросе заинтересованности, предпочитая «поддерживать «на плаву» тему российской угрозы, спекулируя на ней в рамках предвыборной внутриполитической борьбы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское посольство в США призвало американские власти сосредоточиться на борьбе с новым коронавирусом, а не критиковать российскую вакцину.