Минск, , 12:24 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал упреки от ряда стран по поводу «тайной» инаугурации. Об этом 24 сентября сообщает БелТА.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко President.gov.ua

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"По-моему, по законам Белоруссии мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать», — сказал он.

По словам белорусского лидера, инаугурация является внутренним делом страны, на это мероприятие были приглашены с семьями около двух тысяч человек, поэтому составить в тайне происходящее было невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония его инаугурации проходила в окруженном военными президентском дворце. При этом о мероприятии заранее не было известно.

Отметим, целый ряд стран, среди которых Германия, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Канада, Нидерланды, заявили, что считают Лукашенко «нелегитимным».