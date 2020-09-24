Москва, , 12:23 — REGNUM Западные страны развернули массированную дезинформационную кампанию вокруг инцидента с блогером Алексеем Навальным ради вмешательства во внутренние дела России. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов 24 сентября на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Такая компания, отметил он, выявляет намерения её инициаторов. Основная задача этой кампании — не забота о здоровье российского гражданина и выяснение причин того, что с ним произошло, а вмешательство во внутренние дела России.

Речь идёт о попытке вмешательства путём влияния на российские внутриполитические процессы и мобилизации санкционных настроений. Антироссийская риторика западных официальных лиц основана на необоснованных домыслах и голословных обвинениях, она носит спекулятивный характер, добавил он.

«Это обвинения направлены не куда-то в российскую медиасферу, а конкретно в адрес российских властей», — отметил Тимохов.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители ряда западных стран полагают, что Навального могли с подачи российского руководства отравить боевым ядом «Новичок».

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