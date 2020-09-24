Куала-Лумпур, , 12:11 — REGNUM Король Малайзии Ян ди-Пертуан Агонг будет играть ключевую роль в политике страны после того, как лидер оппозиции Анвар Ибрагим потребовал поддержки большинства для формирования правительства, сообщает Sindonews.

Король планирует вскоре провести аудиенцию с Анваром Ибрагимом.

Ранее премьер-министр страны Мухиддин Ясин заявил, что он по-прежнему является законным лидером, и раскритиковал попытки Анвара Ибрагима дестабилизировать политику страны.

Издание отмечает, что король имеет право распустить парламент, после чего в течение 60 дней должны быть проведены всеобщие выборы.

На этот раз вакуума в руководстве нет, поэтому королю, возможно, придется заставить нынешнего премьер-министра уйти в отставку, если Анвар Ибрагим получит поддержку большинства депутатов в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская компания, имеющая связи с военными и разведывательными сетями Пекина, составила базу данных с подробной информацией о тысячах граждан ряда стран, включая Индонезию.

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