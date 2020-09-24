Минск, , 12:16 — REGNUM Визит в Белоруссию председателя КНР Си Цзиньпина, прорабатываемый в настоящее время, может дать мощный стимул сотрудничеству двух стран. Об этом 24 сентября заявил замглавы Палаты представителей (нижняя палата парламента страны), руководитель рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом КНР Валерий Мицкевич, его слова приводит агентство БелТА.

«Убеждены, что прорабатываемый визит председателя КНР Си Цзиньпина в Белоруссию придаст дополнительный мощный стимул двустороннему сотрудничеству», — заявил он в ходе встречи с председателем Комитета по иностранным делам, руководителем китайско-белорусской группы дружбы Всекитайского собрания народных представителей Чжаном Есуем, проходившей в формате онлайн.

Также Мицкевич добавил, что белорусская Палата представителей готова вести тесное содействие с парламентом Китая в вопросах организации и подготовки такого визита.

Кроме того, он дал высокую оценку поддержке Китая вопросов уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности Белоруссии и выразил Пекину благодарность за конструктивную позицию по ситуации в стране, которую КНР отстаивает на международных площадках, включая Совбез ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет являться для Китая дружественной страной.