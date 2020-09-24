Киев, , 12:09 — REGNUM Украина не признала Косово, но признаёт паспорта жителей этой территории. Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар, сообщило 24 сентября издание «Украинская правда».

«В прошлом году мы приняли решение работать с паспортами Косово. Сейчас наш посол [в Албании] и послы в других частях мира получили указания признавать эти паспорта и не ограничивать поездки», — рассказал чиновник.

По его словам, не корректно сравнивать Косово и Крым.

«Для нас нет параллели между этими двумя случаями… В случае с Косово мы имеем страну, которую признали ряд стран, а в случае Крыма речь идет о территории, которая была «отобрана силой» Россией», — отметил Боднар.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведения референдума среди жителей полуострова. Поводом дляволеизъявленияжителейполуостровастал госпереворот 2014 года в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич заявил, что у Украины есть полное право лишить Крым воды.

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