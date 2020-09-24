Сеул, , 12:22 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва призвала мировое сообщество сотрудничать в борьбе с коронавирусом. Об этом KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, данное заявление было обнародовано 23 сентября в ходе видеоконференции «Группы друзей солидарности за глобальную безопасность в области здравоохранения».

«В период, когда пандемия коронавируса оказывает негативное воздействие не только на систему здравоохранения, но и на мир, безопасность, экономические и социальные аспекты, воля к международному сотрудничеству не должны ослабевать», — заявила министр иностранных дел Южной Кореи.

Кан Гён Хва назвала солидарность и сотрудничество в разработке вакцины и лекарств от коронавируса «общественным благом», а также подчеркнула необходимость уделять особое внимание уязвимым слоям населения всего мира, страдающим от негативного воздействия пандемии.

Известно, что помимо Южной Кореи в видеоконференции приняли участие представители Канады, Дании, Сьерра-Леоне и Катара, а также глава ЮНИСЕФ Генриетта Фор и основатель BlueDot Камран Хан. В качестве специального спикера в видеоконференции приняли участие члены южнокорейского бойз-бенда BTS.

Читайте ранее в этом сюжете: «Группа друзей» провела первое онлайн-заседание по борьбе с коронавирусом