Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Вашингтон не может дать четкого обоснования присутствия своих военных в Сирии, поскольку вся сирийская политика США представляет собой одно большое противоречие, пишет Майкл Р. Холл в статье, вышедшей в статье, вышедшей 23 сентября в The National Interest.

Американские солдаты в окрестностях Манбиджа. Сирия Defense.gov

Так, среди причин пребывания американских военнослужащих в Сирии в США называют необходимость борьбы с группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — задача, которую военные США уже выполнили.

«Почему же тогда наши солдаты все еще там?» — задается вопросом автор, отметив, что американское военное руководство оправдывало присутствие своих военнослужащих в арабской республике также необходимостью противостоять Ирану и России, а также защищать курдов.

Тем не менее сегодня противостояние Москве в Сирии выродилось в потасовки двух ядерных сверхдержав на бронетехнике за место на дороге, тогда как о курдах в Вашингтоне в последнее время нечасто вспоминают. Попытки же обучить противников сирийского правительства военному искусству закончились позорным провалом для США, когда поддерживаемые ЦРУ боевики стали сражаться с радикалами, поддерживаемыми Пентагоном.

Затем, совсем недавно президент Дональд Трамп заявил с помпой о том, что план США состоит в том, чтобы «обезопасить нефть». В результате администрация Трампа создала условия для работы одной американской компании по установлению контроля над рядом нефтяных месторождений в раздираемой войной стране. По словам главы Белого дома, именно в этом состоит причина для сохранения последних нескольких сотен американских военнослужащих в Сирии. Дело в том, что обеспечение американского доступа к сирийской нефти требует поддержания определенного уровня безопасности. Говоря проще, оно требует бесконечной оккупации Сирии.

«Но, как и любая из вышеперечисленных причин, было бы ошибкой признать, что нефть служит основным оправданием присутствия США в Сирии», — указал Холл.

Так, Трамп также подчеркнул необходимость оставить небольшой контингент войск в Сирии тем, что Израиль и Иордания просили его об этом.

Тем не менее основной причиной пребывания американского контингента в Сирии было стремление свергнуть действующую власть, которое подразумевает сохранение территориального разделения республики в неутихающей гражданской войне. Именно поэтому США первоначально пошли на поставки оружия противникам Башара Асада и поэтому же после уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) американские войска по-прежнему находятся в Сирии. США необходимо признать то, чем является пребывание американских войск в Сирии — рэкетом.

«Проблемы Сирии не являются нашими проблемами, и единственный разумный вариант, который соответствует интересам США, — это полный вывод американских войск», — заключил Холл.