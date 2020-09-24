Москва, , 11:52 — REGNUM Сегодня белорусские протесты проходят по классическому сценарию революций, который прошла и Украина. Об этом в ходе пресс-конференции «Алгоритмы радикализации протеста в Белоруссии, причины, результат, последствия» заявил руководитель Агентства социального инжиниринга Антон Давидченко.

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«Белоруссия идёт по классическому сценарию революций — как и Украина. Первое — информационный взрыв-катализатор. Катализатором стал разгон протеста в Белоруссии, а не сами выборы. Второе — массовая демонстрация людей. Третье — всеобщий протест, мы видели это во всех городах Белоруссии. Четвёртое — обострение протеста — это то, что мы наблюдаем сейчас. Для этого нужна новая кровь. Нужно не просто выйти — нужно спровоцировать правоохранителей, желательно на аресты. Они будут штурмовать полицейские участки, нападать на милицию. Пятое — радикализация протеста. Надо максимально вызвать от силовиков реакцию, чтобы разгонять кадры. Шестое — международное заявление. Седьмое — трещина власти», — сказал Давидченко.

Он также рассказал о пропагандистской уловке оппозиции Белоруссии: «Обязательно в любом селе выведут 20 человек и скажут, что «они за Светлану Тихановскую». Это визуализация протеста. А то, что всё село может быть за Александра Лукашенко, умалчивается».