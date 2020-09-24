Владимир, , 11:49 — REGNUM На первом заседании Совета народных депутатов города Владимира 28-го созыва 23 сентября мэром снова был назначен Андрей Шохин, сообщает ИА REGNUM.

На пост претендовали три кандидата: проректор по социальной политике и общим вопросам Владимирского государственного университета Лев Логинов, директор ООО «Издательский Дом РКФ «Томикс» Сергей Казаков и действующий мэр Андрей Шохин.

За Шохина проголосовали 22 депутата из 23 присутствовавших. Один человек воздержался.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 28-й созыв горсовета Владимира был избран в единый день голосования 13 сентября. Все 25 мандатов достались представителям партии «Единая Россия».

Андрей Шохин возглавляет городскую администрацию с 2011 года.

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