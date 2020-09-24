Иваново, , 11:48 — REGNUM Депутаты фракции КПРФ в полном составе покинули заседание Ивановской областной думы, которое проходит 24 сентября.

Таким образом представители КПРФ выразили свой протест в отношении решения коллег по законодательном органу отклонить внесённые ими предложения.

В частности, фракция КПРФ предложила провести обсуждение отчёта губернатора в присутствии главы региона. Также коммунисты выступили с предложением внести в повестку дня обсуждение итогов избирательной кампании, прошедшей 13 сентября — КПРФ не устроили итоги выборов. После того, как фракции было отказано, депутаты покинули зал заседаний, сообщило IvanovoNews.

Отметим, в фракцию КПРФ в Ивановской областной думе входят семь депутатов.