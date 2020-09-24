Москва, , 11:47 — REGNUM Долгое время США стремились быть «сияющим городом на холме», эталоном демократии для всего свободного мира. А ведь ключевой элемент демократии — сменяемость власти в ходе выборов, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин, комментируя заявление Трампа.

«Уважение к избирательному праву пронизывает все американское общество. И вот президент Трамп прямо говорит журналистам, что он не пойдет на «мирную» передачу власти, если проиграет на выборах.

Его слова подхватили либеральные медиа США, их политологи гадают — готовит ли Трамп переворот?

С кризисами американская избирательная система уже сталкивалась. Так, после выборов 7 ноября 2000 года Джордж Буш-младший и Эл Гор шли вровень, бесконечно пересчитывая голоса во Флориде.

Страна разделилась на два лагеря, но 13 декабря демократы признали поражение. Выборы 2016 года тоже были проблемными, но Хилари Клинтон быстро согласилась на победу Трампа.

Нынешние выборы нетипичны — из-за пандемии будет использовано голосование по почте. Конечно, не стоит ждать белорусского сценария, но скандалы будут явно», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти своему сопернику Джо Байдену в случае проигрыша на выборах президента США.

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