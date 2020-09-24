Краснодар, , 11:37 — REGNUM Вера Галушко избрана председателем городской Думы Краснодара VII созыва, решение принято на первом заседании думы нового созыва 24 сентября, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Кандидатуру Веры Галушко выдвинула фракция партии «Единая Россия», её поддержали большинство депутатов. Также на заседании сформированы 14 думских комитетов, в настоящее время идет процесс выборов их председателей.

Отметим, что Вера Галушко займёт пост председателя Краснодарской городской думы уже в третий раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−13 сентября в Краснодаре состоялись выборы депутатов гордумы нового созыва. В думу были избраны 52 депутата: 39 в одномандатных округах и 13 — по партийным спискам. По итогам выборов 42 мандата получили представители «Единой России», шесть — КПРФ — шесть, по одному — ЛДПР и «Справедливая Россия», также в думу прошли двое самовыдвиженцев.