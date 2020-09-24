Москва, , 11:35 — REGNUM Противопоставление «Антимайдана» «Майдану» всегда ставит первых в проигрышное положение. Об этом в ходе пресс-конференции «Алгоритмы радикализации протеста в Белоруссии, причины, результат, последствия» заявил руководитель Агентства социального инжиниринга Антон Давидченко.

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"Никогда не надо создавать «Антимайдан» — он всегда проигрывает «Майдану». Нужно создавать симметричные структуры, действующие симметрично — за законность, чтобы не было войны, и так далее. Это намного сильнее», — сказал Давидченко.

По его словам, сегодня в Белоруссии можно видеть радикализацию протеста: «Мы наблюдали стачки на заводах, сейчас — нападение на правоохранителей, и мы видели в телеграм-каналах призыв создавать отряды технологии. Им нужна кровь. Протест разгонять не надо было — понятно, что нужно охранять административные здания, но на расстоянии. Надо было снимать провокаторов и потом вылавливать. Так делали в Гонконге. Психология масс пробуждает инстинкт крови: человек просто вышел постоять за изменения — и в итоге становится целым с толпой».