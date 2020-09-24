Монровия, , 11:53 — REGNUM Бывший президент Либерии Эллен Джонсон Серлиф запустила программу «Лидерство для женщин» по всей Африке. Об этом сообщает BBC Newsday.

Программа, о создании которой было объявлено 8 марта в честь Международного женского дня, будет обучать женщин стремиться к руководящим должностям.

Серлиф рассказала журналистам BBC Newsday, что цель программы состоит в том, чтобы увеличить число женщин в государственном руководстве в странах Африки.

«Цель в том, чтобы усилить голос женщин [и] расширить присутствие женщин на руководящих ролях в государстве», — заявила она.

В настоящее время идёт набор участниц программы на следующий год. Кандидатки должны подать свои заявки до 30 сентября.

Серлиф рассказала, что для того, чтобы увеличить число женщин на руководящих постах, мужчины должны быть вовлечены и показать, какой вклад женщины могут внести в этот процесс.

«Что нам нужно изменить, так это менталитет людей на всех уровнях», — подчеркнула она.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на этой неделе верховой судья Кении призвал распустить парламент страны из-за слабого женского представительства внутри органа.

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