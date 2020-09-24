Кемерово, , 11:34 — REGNUM У заместителя губернатора — министра финансов Кемеровской области Игоря Малахова подтвердился COVID-19. Само министерство продолжает работать в штатном режиме, сообщили А42.RU в пресс-службе администрации правительства региона.

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«Действительно, у Игоря Малахова был обнаружен коронавирус. Среди сотрудников его ведомства заболевших и находящихся на самоизоляции нет», — уточнили в обладминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области, по данным на сегодня, 24 сентября, за прошедшие сутки было выявлено 138 случаев заражения коронавирусом. За это же время 131 пациент выздоровел, двое скончались.

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