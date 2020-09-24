Оренбург, , 11:33 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 23 сентября, на заседании нового горсовета избран председатель. Депутатский корпус возглавит Ольга Березнева («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В качестве альтернативы ЛДПР выдвинула кандидатуру Сергея Николаева. Однако за Березневу проголосовало большинство депутатов — 34 из 39.

Процедура избрания прошла без неожиданностей. Кандидатура Ольги Березневой была рекомендована фракции «Единая Россия» политсоветом партии. Поскольку депутаты «Единой России» представляют в горсовете большинство, то итог голосования был предсказуем.

Стоит отметить, Ольга Березнева возглавляла Оренбургский горсовет созыва 2015−2020 годов.

По данным СМИ, единороссы рекомендовали на пост спикера горсовета кандидатуры женщин в трех городах — Оренбурге, Орске и Бузулуке.

Напомним, 13 сентября в Оренбуржье завершились выборы депутатов муниципальных образований.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Единой России» назвали кандидата на пост главы горсовета Оренбурга