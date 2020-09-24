Вашингтон, , 11:31 — REGNUM Когда президент США, не полностью контролирующий собственную страну, обещает победить Кубу, Никарагуа и Венесуэлу, это выглядит смешно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 24 сентября, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что намерен добиться «полной свободы» в Латинской Америке и «победить коммунизм» на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле.

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« Антикоммунизм Дональда Трампа известен, это один из коньков его предвыборной кампании, но именно в силу этой предвыборной привязки подобные заявления нынешнего президента США имеют обратный эффект. То Трамп заявляет, что необходимо заниматься самой Америкой, её экономикой, её социальными проблемами, то собирается в «крестовый поход» против коммунизма. Логики никакой. И не больше логики, не больше смысла содержится в его попытках приклеить ярлык коммунистов его противникам из стана Демократической партии США. Кругом одни натяжки.

Что же касается Кубы, Никарагуа и Венесуэлы, то народы этих стран уже не раз доказывали, что умеют противостоять американскому диктату. Сколько раз американцы пытались задавить кубинскую революцию, сколько раз покушались на её первого руководителя Фиделя Кастро — и всё впустую. Куба не зря была названа Островом свободы. Бились, бились с ней буржуины, да только, как говорится в известном сказе, «сами разбились».

Куба не только выстояла, она помогла обрести независимость народам многих стран по всему миру. О помощи Кубы революциям и социалистическим преобразованиям в Латинской Америке тем более хорошо известно. Приведу только два факта: десятки тысяч латиноамериканцев получают на Кубе бесплатное высшее и среднее специальное образование; кубинские врачи на родине и в странах Латинской Америки бесплатно помогли избавиться от катаракты сотням тысяч латиноамериканцев, открывая им зрение и свет в прямом и переносном смысле слова.