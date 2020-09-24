Ашхабад, , 11:14 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил учредить в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) программу по изучению генома коронавируса, сообщает издание «Авеста».

22 сентября Бердымухамедов выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава Туркмении предложил разработать многосторонний механизм по борьбе с пневмонией и создать методический центр по лечению и профилактике острых заболеваний.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 31,88 млн случаев заражения коронавирусом, скончались 976,6 тыс. человек. Первое место по числу зарегистрированных случаев занимает США, где заразились 6,9 млн человек.