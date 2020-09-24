Тбилиси, , 11:35 — REGNUM Распространение коронавируса в Грузии нужно предотвращать с помощью дисциплины, а не введением мер, которые «останавливают экономику». Об этом, как передает «Общественное телевидение», 24 сентября сказал на совещании премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

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«Мы должны быть готовы к тому, что строгими правилами, дисциплиной, но не ограничениями и остановкой экономики, мы должны помешать распространению вируса», — цитируют журналисты премьер-министра.

Он отметил, что некоторые ограничения могут быть введены, но они будут носить целевой и локальный характер. Гахария подчеркнул, что из-за ограничений не должны страдать экономика, образовательный процесс и выборы.

Стоит отметить, что ранее Гахария заявил о необходимости возобновить посещение школ учениками вместо дистанционного обучения.

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