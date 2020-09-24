Джакарта, , 11:04 — REGNUM Некоммерческая сеть школьных учителей и учеников по экологическому просвещению CEI организует свою 34-ю международную конференцию, которая пройдет с 27 сентября по 3 октября 2020 года, сообщает Antara.

«Мы имеем честь принимать у себя конференцию CEI 2020 года», — заявила координатор конференции CEI в Индонезии Хайра Фитми в Джакарте.

Помимо Индонезии, в виртуальной конференции примут участие представители из Швеции, США, Турции, Гонконга, России, Польши, Коста-Рики и Мексики.

Около 250 учеников и учителей средних школ примут участие в конференции в Индонезии, где представят свои экологические исследования, обсудят и порекомендуют шаги для сохранения Земли.

Как сообщало ИА REGNUM, роль студентов в развитии отношений между Индонезией и Россией очень велика.

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