Джакарта, 24 сентября 2020, 11:04 — REGNUM Некоммерческая сеть школьных учителей и учеников по экологическому просвещению CEI организует свою 34-ю международную конференцию, которая пройдет с 27 сентября по 3 октября 2020 года, сообщает Antara.
«Мы имеем честь принимать у себя конференцию CEI 2020 года», — заявила координатор конференции CEI в Индонезии Хайра Фитми в Джакарте.
Помимо Индонезии, в виртуальной конференции примут участие представители из Швеции, США, Турции, Гонконга, России, Польши, Коста-Рики и Мексики.
Около 250 учеников и учителей средних школ примут участие в конференции в Индонезии, где представят свои экологические исследования, обсудят и порекомендуют шаги для сохранения Земли.
Как сообщало ИА REGNUM, роль студентов в развитии отношений между Индонезией и Россией очень велика.
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