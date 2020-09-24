Марсель, Франция, , 11:45 — REGNUM Мэр французского города Марсель Мишель Рубирола осудила жесткие карантинные меры, введенные министром здравоохранения страны Оливье Вераном для борьбы с распространением SARS-CoV-2, и назвала их «коллективным наказанием». Об это в четверг, 24 сентября, сообщает Agence France-Presse.

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«Наше санитарное положение не предполагает таких мер», — заявила Рубирола в ответ на замечание Верана о том, что показатели по заражению коронавирусом в Марселе существенно возросли.

«Это коллективное наказание, которое он (Оливье Веран — прим. ИА REGNUM) назначил нам в одностороннем порядке», — добавила мэр.

Ее слова продолжил глава регионального совета Прованс — Альпы — Лазурный берег Рено Мюзелье, который заявил, что «это коллективное наказание очень негативно скажется на экономике наших территорий», и осудил «практически полную самоизоляцию». Он добавил, что закрытие общественных мест, а также усиление контроля над ними было бы более эффективно.

Напомним, 14 сентября министр здравоохранения Франции Оливье Верано бъявил об ужесточении мер по борьбе с SARS-CoV-2 в нескольких крупных городах страны, среди которых — Лион и Ницца.

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