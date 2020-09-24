Москва, , 10:56 — REGNUM Посол США в России Джон Салливан не смог уточнить, когда в дипмиссии возобновят выдачу виз. Пока в этом вопросе нужна осторожность, заявил он в ходе конференции Американской торговой палаты в России.

Салливан подчеркнул, что не смог бы выдавать визы, даже если бы захотел это делать. Решение относительно России и других стран должны принять в Вашингтоне.

Однажды консульская секция возобновит работу, заявил он, но не сказал, о каких сроках может идти речь. Посол добавил, что почти все сотрудники дипмиссии живут на её территории, коллектив практически изолирован. Преждевременное возобновление консульских услуг нарушит изоляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, американское посольство в России приостановило оказание консульских услуг в апреле 2020 года в связи с пандемией коронавируса.