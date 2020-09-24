Киев, , 10:57 — REGNUM Лидер парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вскоре может вернуться к работе. Об этом заявил её однопартиец Сергей Власенко 23 сентября в эфире телеканала «Украина 24».

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По его словам, Тимошенко чувствует себя лучше.

«Она, как и тысячи украинцев, болела COVID-19. Первый этап был достаточно сложным, он длился более двух недель… Сейчас уже значительно лучше. Уже COVID-19 нет», — рассказал Власенко.

Парламентарий сообщил, что Тимошенко приступит к работе после того, как получит отрицательный результат теста на коронавирус.

Напомним, в конце августа 2020 года у Юлии Тимошенко выявили коронавирусную пневмонию. Политик переболела COVID-19 вместе с дочерью и зятем.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине сентября 2020 года состояние политика заметно улучшилось и Тимошенко пошла на поправку.

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