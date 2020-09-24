Париж, , 10:49 — REGNUM Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил о готовности Франции принять до 500 беженцев с греческого острова Лесбос, где 9 сентября в лагере «Мория» произошел сильнейший пожар. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщает Le Figaro.

Париж решил увеличить количество принимаемых беженцев с острова Лесбос. Если ранее, 14 сентября, речь шла с 100 несовершеннолетних мигрантах без семьи, то теперь, как пояснил Бон, Франция готова предоставить убежище «350 несовершеннолетним беженцам и еще 150 другим пострадавшим от пожара лицам».

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действия своего французского коллеги Эммануэля Макрона по поддержке Греции после пожара в лагере беженцев на острове Лесбос и назвал того«амбициозным неумехой».

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