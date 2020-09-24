Братислава, , 10:47 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Братиславу, где встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Об этом сообщило 24 сентября информационное агентство «Укринформ».

Журналисты агентства присутствовали на торжественной церемонии встречи возле президентского дворца.

Зеленского угостили хлебом-солью, затем оркестр исполнил гимны двух стран, после чего президенты осмотрели строй почётного караула.

Лидеры стран удалились для проведения переговоров, после которых планируется подписание двухсторонних документов. Затем начнутся расширенные переговоры делегаций Украины и Словакии, а в конце состоится общение президентов с прессой.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский намерен встретиться с президентом Словакии, премьер-министром и главой парламента страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский посетит Словакию и встретится с руководством страны