Нью-Йорк, США, , 10:31 — REGNUM В рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая прошла в удаленном формате в ночь с 23 на 24 сентября по московскому времени, выступил президент Польши Анджей Дуда. Во время своей речи он призвал мировое сообщество к солидарности с белорусским народом. Об этом передает Polskie Radio 24.

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«Увеличение роли международного гуманитарного права остается одним из приоритетов внешней политики Польши в последние годы. Поэтому через Совет ООН по правам человека, в котором Польша в настоящее время имеет трехлетнее представительство, я призвал международное сообщество обратить внимание на нарушения прав человека в Белоруссии. Я рад, что по этому поводу было собрано целое заседание Совета», — заявил польский лидер.

По его словам, «весь мир должен говорить единым голосом и требовать уважения основных прав человека как в Белоруссии, так и в других странах». «Ни одна страна не должна мириться с репрессиями против политических оппонентов, массовыми арестами мирных демонстрантов и применением к ним насилия или пыток», — заявил Дуда.

Он подчеркнул, что «белорусы, как и всякая свободная нация, имеют право суверенно определять свое политическое будущее без внешнего вмешательства, без доминирования других центров силы».

Помимо кризиса в Белоруссии, президент Польши затронул темы борьбы с пандемией, а также необходимостью увеличить международную солидарность и равноправие государств мира.