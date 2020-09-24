Москва, , 10:29 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с призывом не подписывать постановление о регулировании уровня воды в озере Байкал без дополнительной научной экспертизы последствий планируемого решения, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

Проект постановления правительства «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал» предполагает на постоянной основе увеличить диапазон колебания уровня озера до 2 метров 31 сантиметра.

«Эти цифры могут стать приговором Байкалу. В прибрежной полосе, на мелководьях бурлит жизнь. Что будет с нею, если дно начнет регулярно обнажаться, а вода — то уходить от берегов, то прибывать? А ведь от того, что происходит в этой прибрежной зоне, зависит состояние всего Байкала. Что будет с поселками, которым начнет угрожать подтопление? Что будет с дельтой Селенги — главной реки, которая питает озеро? Дельта защищает Байкал от загрязнённых стоков, и от ее размыва в результате столь значительных колебаний пострадает животный и растительный мир уникальной водно-болотной системы? Что будет с берегами озера, которые неизбежно начнут подвергаться усиленной эрозии? На эти и на многие другие вопросы у правительства нет научно обоснованных и убедительных ответов», — рассуждает Миронов.

Миронов предлагает главе правительства поручить провести дополнительный анализ приложенных материалов экологов, и еще раз оценить целесообразность готовящегося решения.

Он также обратил внимание на то, что события последних дней подтверждают тревожные опасения. Уровень воды в озере повышается: 14 сентября он достиг отметки 457 метров в тихоокеанской системе высот, 22 сентября зафиксирован подъем до 457,09 метра. В Бурятии, в районах, где берега озера пологи, ситуация уже оценивается как критическая. В то же время правительство намерено считать допустимым подъем до 457,85 метра.