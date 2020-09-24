Париж, , 10:23 — REGNUM Биологические образцы российского блогера Алексея Навального изучили в «сверхзащищённой лаборатории» на севере центральной части Франции. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

Анализы подтвердили использование нейротоксичного вещества, сообщили изданию во французском минобороны. Ранее к такому заключению пришли эксперты института фармакологии и токсикологии бундесвера, расположенный в Мюнхене, сообщало немецкое издание Spiegel.

«Париж, который также проводил экспертизы в сверхзащищённой лаборатории в Буше в Эсоне под руководством Главного управления вооружения, добился того же результата», — говорится в публикации Le Figaro.

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Лаборатория в Буше имеет аккредитацию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии утверждают, что Навального отравили боевым ядом «Новичок». Французское руководство придерживается той же версии.

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