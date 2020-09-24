Москва, , 10:20 — REGNUM В Москве на площадке отеля «Ренессанс Москва Монарх Центр» пройдет второй полуфинал Всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Сегодня, 24 сентября, состоится церемония открытия полуфинала, в которой примут участие генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, наставник конкурса, первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков («Единая Россия»).

Сразу после запланирован пресс-подход к спикерам церемонии открытия.

«Лидеры России. Политика» — новый проект АНО «Россия — страна возможностей». Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных общественно-политических деятелей. Конкурс «Лидеры России. Политика» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, проект стартовал 25 февраля, на этапе регистрации было получено почти 34 тыс. заявок на участие, 9,1 тыс. из них были допущены до дистанционного этапа отбора, по итогам которого 544 конкурсанта получили приглашения в полуфиналы.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России» и другие.

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