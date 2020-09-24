Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM В Ленинградской области прошло командно-штабное учение «Лагуна-2020» с участием представителей всех правоохранительных органов региона, а также Министерства обороны РФ. В Финском заливе силовики тренировали совместные действия при захвате танкера террористами. Об этом 24 сентября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Учения проходили в акватории Финского залива, где участники отрабатывали взаимодействие силовых ведомств по пресечению диверсионно-террористического акта — захвата танкера-бункеровщика.

«В результате реализованного оперативным штабом комплекса мероприятий подготавливавшийся диверсионно-террористический акт был предотвращён, условные террористы — обнаружены и нейтрализованы», — пояснили в УФСБ.

Учения показали готовность силовых ведомств эффективно взаимодействовать друг с другом.