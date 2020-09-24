Брюссель, , 10:17 — REGNUM 24 сентября в Брюсселе состоится встреча премьер-министров стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудят ряд важных и спорных вопросов. Об этом передает Polskie Radio 24.

Мероприятие будет проведено по инициативе польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. Среди тем переговоров будут бюджет ЕС, а также новое миграционное соглашение, представленное 23 сентября Европейской комиссией.

Бюджет ЕС был согласован лидерами стран-членов в июле текущего года, однако по сей день в Европейском парламенте ведутся дискуссии о его правильности и целесообразности.

По поводу нового пакта ЕС о миграции обсуждения в парламенте еще не начались. В предложенном Европейской комиссией документе не предусмотрено обязательное переселение беженцев и мигрантов, против которого активно протестовали страны Вышеградской группы. Но там закреплена обязательная солидарность, которая может привести к принудительному приему мигрантов всеми государствами-членами.

Напомним, в понедельник 21 сентября посол Польши в ЕС Анджей Садось заявил, что выступает против принудительного приема беженцев для стран Союза, а также предложил усовершенствовать миграционную политику Брюсселя.