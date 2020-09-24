Сурабая, Индонезия, , 10:03 — REGNUM Представитель министерства обороны Японии Хоши Наоя посетил компанию PT PAL в городе Сурабая в Индонезии для налаживания сотрудничества в секторе морских перевозок, сообщает Antara.

Хоши Наоя надеется, что сотрудничество между Индонезией и Японией может продолжиться в будущем.

Представитель министерства обороны Японии встретился с директором по судостроению компании PT PAL Туританом Индарио, которого сопровождал директор по генеральному проектированию, техническому обслуживанию и ремонту.

Индонезийская сторона выразила радость по поводу визита в офис представителей министерства обороны Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия согласилась провести 59-е заседание рабочей группы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC-TWG), которое состоится в 2022 год.

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